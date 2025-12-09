Papan iklan Sukan SEA 2025 yang dipaparkan di luar Stadium Rajamangala, Bangkok. Banjir teruk yang melanda Songkhla, Thailand memaksa negara itu untuk menukar lokasi bagi 10 sukan ke Bangkok dan Chonburi. - Foto AFP

Salah satu daripada beberapa papan iklan yang mempromosikan Sukan SEA 2025 di tengah bandar Bangkok. Tertera di papan iklan itu, dalam bahasa Thai ialah mesej berikut: “Sertai kami dalam memberikan kata-kata semangat dan menyokong atlet Thai”. - Foto BH oleh SHAFIQ APANDI

Dibayangi bencana, konflik tapi warga Thai tetap yakin Sukan SEA berjaya

Selain daripada papan iklan besar di sepanjang beberapa jalan raya yang memaparkan mesej beri semangat kepada atlet Thailand, tidak banyak tanda-tanda lain yang menunjukkan Thailand bakal menjadi tuan rumah bagi atlet terbaik serantau selama dua minggu akan datang.

Dua tiga hari sebelum upacara pembukaan pada 9 Disember, tiada maskot berhampiran lokasi sukan utama, tiada kedai yang menjual cenderamata Sukan SEA, atau papan tanda ‘Selamat Datang’ untuk menyambut atlet dan penyokong serantau.

Keadaan namun menjadi lebih meriah semakin hampir kepada acara pembukaan temasya sukan dwitahunan yang berlangsung 9-20 Disember itu.

Malah, beberapa penduduk tempatan memberitahu Berita Harian (BH) bahawa mereka sendiri tidak tahu bahawa Thailand sedang menganjurkan Sukan SEA.

Mungkin, banjir teruk yang melanda selatan Thailand pada lewat November serta konflik di sempadan Thailand dengan Kemboja telah mengalihkan tumpuan mereka.

Sejumlah 10 sukan terpaksa dipindahkan daripada Songkhla ke Bangkok dan Chonburi pada saat-saat terakhir.

Rakyat Thailand juga masih dalam tempoh berkabung selepas Ratu Sirikit mangkat pada 24 Oktober pada usia 93 tahun.

Raja Thailand Maha Vajiralongkorn telah menetapkan tempoh berkabung selama setahun bagi Ahli Keluarga Diraja dan pegawai Istana Diraja bermula dari tarikh pemergian Ratu Sirikit.

Poster besar hitam putih dengan gambar Ratu Sirikit dipaparkan dengan penuh hormat di sekitar bandar.

Gambar hitam putih mengenai pemergian Ratu Sirikit dipaparkan sekitar Thailand antaranya di gimnasium di Universiti Thammasat, Pathum Thani, yang menjadi lokasi bagi badminton. - Foto BH oleh SHAFIQ APANDI

Seorang sukarelawan yang bertugas di pusat barang hilang di Stadium Rajamangala, You, 45 tahun, berkata:

“Di sini tidak ada banyak promosi mengenai Sukan SEA kerana Ratu Thailand baru sahaja meninggal,” kata seorang warga Thai bernama You, 45 tahun.

Sukarelawan Sukan SEA 2025 (dari kiri) Martin, Rulan, dan You berkata mereka teruja menjadi sebahagian temasya sukan terbesar di rantau ini. Mereka merupakan sukarelawan yang bertugas di pusat barang hilang, di Stadium Rajamangala, Bangkok, Thailand. - Foto BH oleh SHAFIQ APANDI

“Kita tidak boleh mengadakan promosi berlebihan, kita semua dalam tempoh berkabung.”

Rulan, 21 tahun pula berkata walaupun Thailand sedang melalui krisis dengan Kemboja – yang mengakibatkan mereka menarik diri dari lapan sukan – ia tidak menghambat persiapan Sukan SEA di Bangkok.

Menurutnya, penduduk di Bangkok sudah melakukan segala persiapan untuk menerima atlet serantau.

“Menjadi tuan rumah bagi Sukan SEA ini seperti kemenangan untuk Thailand di arena sukan,” katanya.

Sentimen positif itu diulangi oleh beberapa warga Thailand lain yang berkata adalah masih terlalu awal untuk menilai kejayaan temasya tersebut pada masa ini dan Thailand harus diberi sepenuh peluang untuk membuktikan keupayaannya menganjurkan acara besar-besaran.

Lebih 1,000 sukarelawan telah dikerah untuk menjayakan Sukan SEA di Pusat Penyiaran Antarabangsa dan Pusat Media Utama (MPC); untuk menyokong tugas lebih 600 wartawan dan wakil media dari sepelusuk negara Asia Tenggara.

Relawan di MPC, Encik Sorawit Sangkharat, 47 tahun, melahirkan harapan Thailand akan mempamerkan persembahan yang boleh dibanggakan untuk dua minggu akan datang.

Beliau, yang juga merupakan pensyarah di Universiti Dewan Perniagaan Thai, menjangkakan kehangatan Sukan SEA akan meningkat selepas acara pembukaan.

Tiket bagi acara pembukaan di Stadium Rajamangala, yang pada awalnya dibuka kepada 20,000 orang telah ditebus kesemuanya.

Difahami, penganjur telah menambah 10,000 tempat duduk.

Kehadiran kumpulan KPoP GOT7, Bambam antara daya penarik, tetapi Encik Sorawit berkata ramai yang hadir untuk meraikan temasya sukan yang berjaya di Thailand.

“Kami akan cuba sedaya upaya untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi temasya ini.

“Terdapat beberapa perubahan saat akhir, tetapi kami hanya boleh cuba sedaya upaya untuk menyesuaikan diri dan terus mencari penyelesaian.”

Bersependapat, pelajar berusia 19 tahun yang hanya ingin dikenali sebagai Jaree, berkata beliau bangga dengan peluang yang dimiliki Thailand untuk menjadi tuan rumah Sukan SEA dan tidak sabar untuk menyaksikan aksi sukan yang akan dihidangkan.

Mahasiswa Universiti Srinakharinwirot (dari kiri)Jaree dan Film yang menjadi relawan Sukan SEA. - Foto BH oleh SHAFIQ APANDI

Jaree, mahasiswa jurusan Sains Sukan, di Universiti Srinakharinwirot, Bangkok berkata beliau juga ingin menyambut media rantau Asean dan berinteraksi dengan mereka.

“Ini ialah pengalaman baru bagi saya di Sukan SEA. Saya suka berjumpa dengan media dari negara-negara Asean dan berkenalan dengan mereka.

“Saya bangga Thailand dapat menjadi tuan rumah bagi acara gemilang ini,” ujar beliau yang ditugaskan untuk menyambut media di Stadium Rajamangala, Bangkok, bagi aksi bola sepak.