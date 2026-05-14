May 14, 2026 | 4:26 PM
Iran tetap hantar pasukan ke Piala Dunia meski isu visa memuncak
TEHERAN (Iran): Iran menganjurkan perhimpunan agar dapat menghantar pasukan ke Piala Dunia, di Dataran Enqelab, Teheran yang dihadiri ribuan penyokong pada malam 13 Mei, meskipun kebimbangan masih wujud mengenai penyertaan pasukan itu ke Amerika Syarikat dan dalam kejohanan tersebut.
Para pemain, yang akan meneruskan persiapan di kem latihan di Turkey, disorak orang ramai ketika mereka menyampaikan ucapan semangat patriotik sambil memperkenalkan jersi kejohanan 11 Jun hingga 19 Julai itu.
