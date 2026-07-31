Shanti Pereira ukir sejarah dengan mara ke final 200m Sukan Komanwel

Shanti Pereira ukir sejarah dengan mara ke final 200m Sukan Komanwel

Shanti Pereira ukir sejarah dengan mara ke final 200m Sukan Komanwel

Singapura mencipta sejarah pada 30 Julai (31 Julai waktu Singapura) apabila ratu pecut negara, Shanti Pereira, layak ke final acara 200 meter wanita di Sukan Komanwel Glasgow.

Di Stadium Scotstoun, atlet berusia 29 tahun itu mencatat masa terbaik musim ini, 22.81 saat, untuk menduduki tempat ketiga dalam separuh akhir dan kelapan keseluruhan daripada 24 peserta.

Beliau menjadi pelari pecut pertama Singapura yang layak ke final acara individu di temasya itu.

Adaejah Hodge dari Kepulauan Virgin British memenangi separuh akhir itu dengan rekod Sukan Komanwel 22.01 saat, manakala Shaniqua Bascombe dari Trinidad dan Tobago mencatat masa kedua terpantas keseluruhan, 22.31 saat.

Dua pelari terbaik daripada setiap separuh akhir, bersama dua lagi pelari terpantas keseluruhan, mara ke final yang berlangsung pada 31 Julai (1 Ogos, 4.46 pagi waktu Singapura).

Pereira berkata: “Saya tak dapat berfikir sekarang, saya benar-benar gembira. Saya hanya menunggu keputusan masa diumumkan. Walaupun perlumbaan itu tidak begitu hebat, saya berjaya ke final.”

Mengenai catatan terbaik musimnya, beliau berkata: “Bawah 23 saat, saya sangat gembira. Saya sudah lama mengejar pencapaian ini dan bersyukur ia membawa saya ke final Sukan Komanwel.”

Beliau turut mengakui berasa sedikit gentar berlumba bersama Hodge, tetapi menganggap pengalaman itu mengujakan kerana Singapura kini berada di final bersama negara-negara kuasa pecut.

Pereira juga mendedahkan debaran ketika menunggu keputusan selepas separuh akhir ketiga sebelum pengesahan kelayakannya diumumkan.

Beliau berkata ketika menyaksikan separuh akhir ketiga, beliau hanya memberi perhatian kepada pelari di tempat ketiga sambil mengira peluangnya mara ke final.

“Saya fikir saya mungkin berjaya ke final,” katanya sambil menyifatkan pengalaman menunggu pengesahan kelayakan itu sebagai “luar biasa”.

Pereira, pemenang emas Sukan Asia acara 200 meter, layak ke separuh akhir selepas mencatat 23.00 saat pada 29 Julai untuk menduduki tempat ketiga daripada 35 pelari dalam saringan dan meraih satu daripada 24 tempat.

Pada 27 Julai, beliau layak ke separuh akhir 100 meter selepas menjuarai saringannya dan menduduki tempat ketiga keseluruhan daripada 53 atlet dengan catatan 11.24 saat, hanya 0.04 saat di belakang rekod kebangsaannya, 11.20 saat, yang dicatat pada Kejohanan Atletik Asia 2023.