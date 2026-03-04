Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Trump: Saya tidak peduli jika Iran sertai Piala Dunia 2026

Presiden Amerika Syarikat Donald Trump meletakkan semula pingatnya selepas menerima Anugerah Keamanan Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa (Fifa) sempena undian Piala Dunia 2026, yang berlangsung di Amerika Syarikat di Kennedy Center, Washington, DC, pada 5 Disember 2025. - Foto AFP

Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, berkata beliau tidak peduli jika Iran mengambil bahagian dalam Piala Dunia 2026 sedang konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran terus memuncak. - Foto AFP

WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, berkata beliau “tidak peduli” jika Iran mengambil bahagian dalam Piala Dunia 2026 pada musim panas ini.

Kenyataan itu dibuat sedang Amerika dan Israel menyerang Iran, yang kemudian membalasnya dengan menyerang sekutu Amerika di Teluk dalam pertempuran yang kian memuncak.

Amerika menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia dari 11 Jun hingga 19 Julai, bersama Canada dan Mexico.

“Saya memang tidak peduli,” kata Trump kepada Politico mengenai penyertaan Iran.

“Saya fikir Iran adalah sebuah negara yang telah ditewaskan dengan teruk. Mereka sudah kehabisan tenaga.”

BBC Sport telah menghubungi Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa (Fifa) untuk mendapatkan ulasan.

Iran telah layak ke Piala Dunia buat kali keempat berturut-turut dan dijadualkan memulakan kempen menentang New Zealand dan Belgium di Los Angeles sebelum perlawanan terakhir kumpulan menentang Mesir di Seattle.

Negara itu tidak menarik diri pada musim panas lalu apabila Amerika mengebom tiga kemudahan nuklear di sana.

Namun dengan pergolakan semasa yang lebih serius, ketua Persekutuan Bola Sepak Iran, Mehdi Taj, dilaporkan menimbulkan keraguan mengenai penyertaan mereka.

Beliau memberitahu televisyen Iran ia “jauh daripada jangkaan kami untuk melihat Piala Dunia dengan penuh harapan”, sambil menambah bahawa pegawai sukan negara itu akan menentukan sama ada tindakan perlu diambil.