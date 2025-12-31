Walaupun permintaan pengambilan pekerja kekal positif, majikan semakin berhati-hati dalam pemilihan, kata perunding sumber manusia. - Foto BT

Pekerja kontrak antara trend utama bentuk pasaran pekerja 2026

Peningkatan peranan berasaskan kontrak atau projek merupakan antara beberapa trend utama yang dijangka membentuk pasaran pekerja pada 2026, ketika sentimen pengambilan pekerja semakin menyejuk dalam iklim ekonomi yang tidak menentu, kata para pemerhati.

Ahli ekonomi kanan DBS, Encik Chua Han Teng, berkata firma berkemungkinan mengambil pendekatan lebih berhati-hati pada 2026 berikutan ketidaktentuan ekonomi sedunia dan dasar perdagangan yang masih tinggi, walaupun ketegangan tarif menunjukkan sedikit pengurangan sejak pengumuman dasar tarif Amerika Syarikat.

Beliau menjangkakan kadar pengangguran Singapura meningkat sedikit pada 2026 kepada 2.2 peratus, peratusan yang dianggap masih di tahap kadar pengangguran yang rendah, berbanding 2 peratus pada 2025.

Ahli ekonomi kanan Maybank, Encik Chua Hak Bin, pula tidak menjangkakan pengangguran menjadi isu besar, namun pertumbuhan pekerjaan mungkin perlahan kepada sekitar 60,000, sedikit lebih rendah berbanding unjuran 65,000 bagi 2025.

Beliau berkata pertumbuhan pekerjaan dijangka lebih kukuh dalam sektor perkhidmatan, khususnya kewangan dan layanan tamu.

Pakar perolehan pekerja berkata walaupun permintaan majikan mengambil pekerja masih positif, mereka semakin teliti dalam pemilihan pekerja, lapor The Business Times (BT).

Kini, mereka memberi tumpuan kepada keupayaan yang menyokong perubahan digital, kemampanan dan pengembangan perniagaan kata Encik Foo See Yang, pengarah urusan dan ketua kumpulan perniagaan strategik di agensi pengambilan pekerja Persol.

Satu yang ketara ialah trend organisasi mengambil pekerja kontrak, pekerja bebas atau pekerja berdasarkan projek, untuk menyokong pasukan teras pekerja tetap mereka.

Mengikut Cik Linda Teo, Pengurus Negara ManpowerGroup Singapura, model “campuran” ini membantu syarikat mengekalkan keanjalan sambil mengawal kos, selain memberi akses kepada kemahiran khusus.

Pengurus Negara Robert Walters Singapura, Cik Kirsty Poltock, berkata pendekatan tersebut juga membolehkan firma bertindak dengan lebih pantas terhadap turun naik pasaran.

Suasana pengambilan pekerja yang suram dijangka berterusan ke tahun baru, walaupun ekonomi Singapura pada 2025 menutup dengan prestasi lebih baik daripada jangkaan.

Pada November, Kementerian Perdagangan dan Perusahaan (MTI) menaikkan unjuran pertumbuhan Hasil Dalam Negeri Kasar (GDP) 2025 kepada sekitar 4 peratus.

Namun, unjuran pertumbuhan bagi 2026 lebih rendah, iaitu antara 1 hingga 3 peratus, manakala ketidaktentuan politik sejagat, tekanan inflasi dan risiko rantaian bekalan terus menjejaskan keyakinan majikan, kata Cik Teo.

Walaupun pelarasan tenaga kerja mungkin berlaku, pemerhati menegaskan ini tidak semestinya membawa kepada pemberhentian kerja besar-besaran.

Sebaliknya, majikan semakin menumpukan kepada penempatan semula dan peningkatan kemahiran pekerja sedia ada.

Sementara itu, siswazah baru dijangka terus berdepan persaingan sengit.

Pada 2024, 12.9 peratus siswazah masih menganggur selama enam bulan selepas tamat pengajian, antaranya disebabkan ketidakpadanan kemahiran dan gangguan kecerdasan buatan (AI).

Namun, peluang masih wujud dalam sektor teknologi, penjagaan kesihatan, kemampanan dan kewangan, disokong oleh inisiatif pemerintah seperti program latihan industri berstruktur.

Majikan kini lebih menekankan kesediaan pekerja dan kemahiran praktikal, dengan laluan “kontrak ke tetap” semakin digunakan bagi mengekalkan keanjalan tenaga kerja.

Bagi kos tenaga kerja asing, ia dijangka meningkat apabila gaji minimum layak bagi pembaharuan Pas Pekerjaan (EP) dan Pas S dinaikkan pada 2026.

Ini berpotensi menambah tekanan kos kepada majikan, terutama bagi peranan yang sukar diisi warga tempatan.

Sesetengah firma mungkin beralih kepada penglibatan kontrak atau projek, atau menilai semula strategi tenaga kerja mereka.

Dalam jangka masa pendek, kekurangan tenaga kerja mungkin berlaku, khususnya dalam bidang kejuruteraan, logistik dan perkilangan berteknologi tinggi, kata pemerhati.

Tahun baru mungkin memberi petunjuk awal kepada kemajuan kerjaya yang disokong dasar bagi bidang kemahiran teknikal seperti juruelektrik dan tukang paip, kata pemerhati.

Antara cadangan ialah kurikulum “boleh disusun” yang membolehkan kemahiran dikumpulkan ke arah kelayakan lebih tinggi, sekali gus menyokong peningkatan gaji selari dengan pemerolehan kemahiran.