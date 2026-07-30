Singtel sahkan rundingan jual pegangan dalam Optus dengan beberapa pihak

Optus, penyedia perkhidmatan telekomunikasi kedua terbesar di Australia, dimiliki Singtel sejak 2001. Jika urus niaga itu berjaya, ia akan menamatkan pemilikan tunggal Singtel selama 25 tahun ke atas penyedia perkhidmatan telekomunikasi kedua terbesar di negara itu. - Foto ST

Optus, penyedia perkhidmatan telekomunikasi kedua terbesar di Australia, dimiliki Singtel sejak 2001. Jika urus niaga itu berjaya, ia akan menamatkan pemilikan tunggal Singtel selama 25 tahun ke atas penyedia perkhidmatan telekomunikasi kedua terbesar di negara itu. - Foto ST

Singtel sahkan rundingan jual pegangan dalam Optus dengan beberapa pihak

Singtel sahkan rundingan jual pegangan dalam Optus dengan beberapa pihak Tiada kepastian rundingan akan hasilkan sebarang urus niaga

Syarikat gergasi telko Singapura, Singtel mengesahkan pada 30 Julai bahawa syarikat itu sedang mengadakan perbincangan dengan beberapa pihak berhubung penjualan pegangan dalam unit telekomunikasinya di Australia, Optus.

Namun, syarikat itu berkata tiada kepastian bahawa rundingan tersebut akan menghasilkan sebarang urus niaga.

Mengulas laporan media baru-baru ini, Singtel berkata ia sedang berunding dengan beberapa pihak yang berminat.

Optus, penyedia perkhidmatan telekomunikasi kedua terbesar di Australia, dimiliki oleh Singtel sejak 2001.

“Sekiranya berjaya, urus niaga itu akan menamatkan tempoh 25 tahun Singtel sebagai pemilik tunggal syarikat penyedia perkhidmatan mudah alih kedua terbesar di Australia.”

Optus menjadi tumpuan penelitian yang semakin meningkat selepas dua gangguan melibatkan perkhidmatan panggilan kecemasan Australia, yang menjejaskan ribuan pengguna dan dikaitkan dengan empat kematian.

Anak syarikat itu menghadapi penelitian politik dan kawal selia yang sengit berikutan serangan siber besar-besaran pada 2022 serta gangguan rangkaian di seluruh negara pada 2025 yang menjejaskan perkhidmatan kecemasan kritikal.

Kejadian tersebut membawa kepada peletakan jawatan dua eksekutif kanan, termasuk ketua pegawai kewangan syarikat itu.

Pada Mei, Singtel berkata ia terbuka untuk membawa masuk rakan kongsi minoriti dari Australia bagi Optus, sambil menegaskan semula komitmennya terhadap penyedia perkhidmatan telekomunikasi kedua terbesar di negara itu.

“Singtel berkata rakan kongsi tempatan yang memegang ‘pegangan minoriti yang besar’ boleh membawa kepakaran yang saling melengkapi untuk meningkatkan mutu perkhidmatan, memperkukuh daya tahan operasi dan membantu memulihkan kepercayaan orang ramai.”

Pada masa yang sama, Singtel berkata ia akan terus bertapak di Australia untuk jangka panjang, sambil menyatakan bahawa Optus telah menjadi sebahagian daripada kumpulan itu selama lebih 25 tahun.

Reuters melaporkan pada Mac 2024 bahawa Singtel sedang dalam rundingan lanjut untuk menjual pegangan besar dalam Optus kepada Brookfield Asset Management.

Namun, Singtel menafikan terdapat urus niaga yang hampir dimuktamadkan bagi penjualan pegangan itu.

Penganalisis Citi Research, Encik Arthur Pineda dan Encik Luis Hilado, berkata pada Mei bahawa kemasukan rakan kongsi strategik bagi Optus dijangka ‘menjana hasil tambahan’ sekiranya berjaya.

Optus baru-baru ini mencatatkan kerugian bagi keseluruhan tahun kewangan selepas menanggung denda serta kos pemulihan berjumlah ratusan juta dolar akibat kegagalan rangkaian dan keselamatannya.