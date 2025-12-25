Kenangan Ziana Zain bersama arwah ibu bapanya, Haji Zain @ Zin Abdullah dan Robiah Abdul. - Foto ZIANA ZAIN/INSTAGRAM

Kenangan Ziana Zain bersama arwah ibu bapanya, Haji Zain @ Zin Abdullah dan Robiah Abdul. - Foto ZIANA ZAIN/INSTAGRAM

Ibu Ziana, Anuar Zain, meninggal dunia

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Selepas kira-kira empat bulan pemergian bapanya, penyanyi, Ziana Zain memaklumkan ibunya, Allahyarhamha Robiah Abdul, pula pergi menghadap Ilahi.

Berita Harian Malaysia (BHM) melaporkan Ziana memaklumkan ibunya yang berusia 74 tahun, meninggal dunia di Hospital Klang, Selangor, pada 10.40 malam, 24 Disember.

“Jenazah emak masih di Hospital Klang dan kami sekeluarga masih menunggu untuk pengurusan kematian.

“Emak menghidap barah hati dan sudah merebak ke usus dan buah pinggang. Senang cerita, sudah merebak ke seluruh organ dalaman.

“Insya-Allah, jenazah akan dikebumikan pagi ini (25 Disember) kira-kira 10 pagi di masjid,” katanya, yang juga merupakan kakak kepada penyanyi, Anuar Zain.