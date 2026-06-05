Presiden Parti Islam SeMalaysia (PAS), Tan Sri Abdul Hadi Awang (dua dari kanan, berserban putih) sahkan pertemuan antara pimpinan parti itu dengan Umno pada 4 Jun. - Foto NSTP

Presiden Parti Islam SeMalaysia (PAS), Tan Sri Abdul Hadi Awang (dua dari kanan, berserban putih) sahkan pertemuan antara pimpinan parti itu dengan Umno pada 4 Jun. - Foto NSTP

Spekulasi kerjasama PAS-Umno memuncak, Hadi sahkan pertemuan parti Sifat usaha hidupkan semula gagasan Muafakat Nasional selaras dengan konsep parti

MARANG: Presiden Parti Islam SeMalaysia (PAS), Tan Sri Abdul Hadi Awang, mengesahkan pertemuan antara pimpinan partinya dengan Umno tatkala suhu politik kian memuncak ekoran pembubaran DUN Johor serta Negeri Sembilan.

Pertemuan tersebut menimbulkan spekulasi tentang kebangkitan Muafakat Nasional (MN 2.0) di saat parti politik ligat mengatur langkah dan strategi menjelang pilihan raya negeri.

Tan Sri Abdul Hadi yang merupakan Ahli Parlimen Marang, maklum mengenai perjumpaan di Kuala Lumpur pada 4 Jun itu, namun menyifatkannya sekadar ‘pertemuan biasa’ yang tidak dihadiri beliau secara peribadi.

Tan Sri Abdul Hadi yang juga Ahli Parlimen Marang (Terengganu), mengesahkan beliau ada dimaklumkan mengenai perjumpaan berkenaan di Kuala Lumpur pada 4 Jun, namun merujuk perjumpaan itu sebagai ‘pertemuan biasa’ dan beliau tidak menghadirinya.

“Saya tidak hadir pada perjumpaan itu, tetapi ada dimaklumkan mengenai pertemuan berkenaan.

“Pertemuan itu adalah biasa, kita jumpa semua orang yang hendak berjumpa kita,” katanya ketika ditemui media selepas menyampaikan kuliah di Masjid Rusila, Marang, Terengganu, pada 5 Jun, lapor Berita Harian Malaysia (BHM).

Sementara itu, Tan Sri Abdul Hadi menyifatkan usaha menghidupkan semula gagasan MN 2.0 adalah selaras dengan konsep PAS, bertujuan memperkukuh politik Melayu dan umat Islam.

Katanya, konsep perjuangan PAS adalah menyatukan masyarakat Melayu Islam dan mesti memimpin negara.

“MN 2.0 juga wajib mengambil kira masyarakat majmuk bukan Islam dan bukan hanya mengajak parti Melayu Islam termasuk pertubuhan bukan kerajaan (NGO).

“Kita juga perlu memberi peluang kepada kalangan mereka yang berpengaruh dalam masyarakat Islam,” katanya lagi.

Berita Harian pada 4 Jun melaporkan, PAS menyeru parti Melayu Islam terutama Umno untuk kembali bersatu menghidupkan piagam MN 2.0, bagi menghadapi Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor ke-16 dan siri pilihan raya akan datang.

Seruan itu dizahirkan Timbalan Presiden PAS, yang juga Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional (PN), Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, di tengah-tengah ketegangan hubungan partinya dengan rakan sekutu dalam PN, Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu).

Menerusi kenyataan berjudul ‘Gelombang Perubahan’ di Facebook, beliau menegaskan bahawa perpecahan politik Melayu kini harus menjadi peringatan buat para pemimpin PAS dan Umno untuk segera bangkit menyalakan semula MN 2.0.

PAS dan Umno pernah bekerjasama dalam MN pada 2019, susulan kekalahan Umno/BN pada Pilihan Raya Umum 2018, yang menamatkan penguasaan politik Umno selama lebih enam dekad.