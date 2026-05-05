Krisis politik Negeri Sembilan: DAP tolak tukar Menteri Besar, sedia hadapi pilihan raya mengejut
Mesyuarat Jawatankuasa Tertinggi Pusat (CEC) DAP turut bincang perkembangan terkini krisis politik di Negeri Sembilan
May 5, 2026 | 4:44 PM
Setiausaha Agung Parti Tindakan Demokratik (DAP), Encik Anthony Loke. - Foto LAMAN WEB DAP
Parti Tindakan Demokratik (DAP) mengarahkan seluruh jentera parti itu untuk bersiap sedia menghadapi kemungkinan pilihan raya mengejut di Negeri Sembilan, Melaka dan Johor, menyusuli perkembangan krisis politik di Negeri Sembilan.
Dalam kenyataan pada 5 Mei menyusuli Mesyuarat Jawatankuasa Tertinggi Pusat (CEC) DAP, Setiausaha Agungnya, Encik Anthony Loke, menegaskan keperluan untuk bersedia menghadapi sebarang kemungkinan, termasuk potensi pembubaran Dewan Undangan Negeri (DUN) masing-masing dalam masa terdekat.
