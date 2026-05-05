Parti Tindakan Demokratik (DAP) mengarahkan seluruh jentera parti itu untuk bersiap sedia menghadapi kemungkinan pilihan raya mengejut di Negeri Sembilan, Melaka dan Johor, menyusuli perkembangan krisis politik di Negeri Sembilan.

Dalam kenyataan pada 5 Mei menyusuli Mesyuarat Jawatankuasa Tertinggi Pusat (CEC) DAP, Setiausaha Agungnya, Encik Anthony Loke, menegaskan keperluan untuk bersedia menghadapi sebarang kemungkinan, termasuk potensi pembubaran Dewan Undangan Negeri (DUN) masing-masing dalam masa terdekat.