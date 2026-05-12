Timbalan Perdana Menteri, Encik Gan Kim Yong, telah dilantik semula sebagai pengerusi lembaga Penguasa Kewangan Singapura (MAS).

Menteri Perdagangan dan Perusahaan itu, yang dilantik ke jawatan lembaga tersebut pada Mei 2024 bagi menggantikan Timbalan Perdana Menteri ketika itu, Encik Lawrence Wong, akan memegang jawatan tersebut buat tempoh tiga tahun lagi, dari 1 Jun 2026 hingga 31 Mei 2029.