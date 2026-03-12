Indranee: Perubahan iklim ancam ekonomi, tapi buka peluang kewangan, perkhidmatan di S’pura

Pada tahun 2025 sahaja, kejadian cuaca teruk seperti banjir dan taufan menyebabkan kerugian ekonomi melebihi AS$70 bilion di seluruh Asia Pasifik. - Foto AFP

Ancaman ekonomi akibat perubahan iklim semakin genting bagi Singapura, bukan sekadar kerugian kewangan dan harta benda akibat cuaca buruk, malah turut mengganggu rantaian bekalan, kata Menteri Kedua (Kewangan merangkap Pembangunan Negara), Cik Indranee Rajah.

Namun, usaha menangani ancaman itu dan memajukan pembangunan mampan membuka peluang baharu dalam sektor kewangan dan perkhidmatan Singapura, katanya pada 12 Mac ketika merasmikan Sidang Kemuncak Kemampanan 2026 anjuran Institut Kewangan Mampan dan Hijau (SGFIN).

“Firma guaman, akauntan dan perunding semakin diperlukan untuk mengemudi peraturan kemampanan, memastikan pelaporan data iklim yang kukuh serta menasihati mengenai pembiayaan hijau,” katanya.

Menurut Cik Indranee, ini memberi ruang kepada firma untuk meluaskan kepakaran dalam pembangunan mampan dan penilaian risiko iklim.

“Tenaga kerja mahir yang mampu menilai dan membiayai pelaburan modal semula jadi penting bagi Singapura mencapai sasaran iklimnya,” kata Cik Indranee, juga Menteri di Pejabat Perdana Menteri.

Modal semula jadi merujuk kepada sumber alam yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan menjana pekerjaan.

Pada tahun 2025 sahaja, bencana cuaca seperti banjir dan taufan, yang berpunca daripada perubahan iklim, telah mengakibatkan kerugian ekonomi melebihi AS$70 bilion ($89.3 bilion) di Asia Pasifik.

“Memandangkan Singapura mengimport lebih 90 peratus bekalan makanannya, kita terdedah kepada gangguan luar serta gangguan rantaian bekalan,” katanya.

Cuaca buruk berisiko merosakkan kemudahan utama dan melumpuhkan kegiatan pelabuhan.

Menjelang hujung abad ini, paras air laut di Singapura dijangka melonjak sehingga 5 meter pada hari tertentu, manakala suhu harian tertinggi boleh meningkat sehingga 5.3 darjah Celsius.

Di arena kewangan sedunia, kesedaran kian memuncak tentang ancaman perubahan iklim dan kehilangan alam semula jadi terhadap keuntungan syarikat.

Pada Jun 2025, bank Singapura DBS, OCBC dan UOB menerbitkan laporan mengenai kesan kehilangan alam semula jadi di Asia Tenggara terhadap operasi bank, terutama dalam sektor makanan dan pertanian yang menyumbang sekitar 11 peratus Hasil Dalam Negeri Kasar (GDP) rantau ini.

Awal Mac lalu, Singapura mengumumkan 2026 sebagai Tahun Penyesuaian Iklim, termasuk penubuhan pejabat baru bagi menguruskan haba serta dana $5 juta untuk menyokong projek daya tahan haba, perlindungan banjir, pemuliharaan air dan pemasaran hasil tempatan.

Dalam bidang kewangan mampan, Kementerian Undang-Undang (MinLaw) turut melancarkan program perintis alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG) untuk meningkatkan kepakaran kemapanan dalam bidang guaman.

Usaha ini turut disokong oleh Peta Transformasi Pekerjaan Kewangan Yang Mampan dilancarkan pada 2024 bagi mengenal pasti kemahiran baru diperlukan sektor kewangan untuk memenuhi permintaan pembiayaan mampan di rantau ini.

Antara pekerjaan yang memerlukan kemahiran tersebut ialah pengurus aset dan syarikat insurans.

Setakat ini, Penguasa Kewangan Singapura (MAS) telah memperuntukkan $35 juta bagi menyokong usaha peningkatan dan penyesuaian kemahiran, termasuk kursus kewangan mampan yang diiktiraf Institut Perbankan dan Kewangan (IBF).