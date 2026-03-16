Isu teknikal lewatkan pemulihan perkhidmatan mudah alih Singtel selepas gangguan 6 jam

Singtel memaklumkan pada 12.01 petang juruteranya telah mengenal pasti punca masalah dan “langkah pembetulan” telah diambil. - Foto ST

Pemulihan pada gangguan perkhidmatan mudah alih Singtel, yang berlarutan selama enam jam pada 16 Mac, dihambat oleh isu teknikal, kata syarikat telekomunikasi itu.

Singtel juga menegaskan kejadian itu tiada kaitan dengan serangan siber.

Ribuan pelanggan Singtel, termasuk pengguna anak syarikat dan pelan GOMO turut terjejas.

Laporan mula membanjiri Downdetector sekitar 10.30 pagi (827 laporan) dan memuncak pada 11.04 pagi dengan 5,330 laporan. Pada 1.08 petang, ia menurun kepada 1,276, dan sekitar 3.20 petang, tinggal hampir 450 laporan.

Downdetector ialah laman web yang menjejaki gangguan perkhidmatan dalam talian secara masa nyata.

Pada 12.01 tengah hari, Singtel mengumumkan di Facebook bahawa punca masalah telah dikenal pasti dan “langkah pembetulan” sedang diambil, namun tidak mendedahkan puncanya. Proses pemulihan yang diumumkan pada 1.18 petang, namun kemudian terlewat.

“Semasa proses pemulihan, kami menghadapi beberapa isu teknikal yang menyebabkan kelewatan,” jelas Singtel pada 3.28 petang.

Pada 11.12 pagi, Singtel telah pun mengakui masalah dan meminta pelanggan mematikan dan menghidupkan semula peranti.

Syarikat itu memohon maaf atas gangguan tersebut.

Kesan gangguan turut dirasai pada 12.35 tengah hari apabila NETS memaklumkan di Facebook bahawa transaksi terminal dan kod QR mungkin terjejas, dan mereka bekerjasama dengan Singtel.

Sejarah gangguan Singtel bukan baru: enam jam pada November 2025, dan pada Oktober 2024, gangguan seluruh pulau memutuskan talian kecemasan Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF) dan polis, serta hospital dan bank.