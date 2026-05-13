LTA uji papan tanda ERP baru di lima lokasi
May 13, 2026 | 7:45 PM
Papan tanda dan penandaan jalan ini bertujuan menjadi petunjuk visual lokasi kutipan Bayaran Elektronik Jalan Raya (ERP) apabila gantri fizikal ditanggalkan, di bawah sistem baru yang akan dilaksanakan pada 1 Januari 2027. - Foto FACEBOOK LTA
Keberkesanan papan tanda dan penandaan jalan bagi Bayaran Elektronik Jalan Raya (ERP) generasi baru akan diuji di lima lagi lokasi pada Jun dan Julai 2026.
Papan tanda dan penandaan jalan itu bertujuan menjadi petunjuk visual lokasi kutipan ERP apabila gantri fizikal ditanggalkan, di bawah sistem baru yang akan dilaksanakan pada 1 Januari 2027.
