Topik diikutiPergi ke BHku
Dari ladang Sydney ke masjid-masjid di S’pura
Dari ladang Sydney ke masjid-masjid di S’pura
Ditempah melalui SalamSG, sekitar 1,100 kambing untuk ibadah korban 2026 diimport dari Australia OLEH: FANDY RAZAK
Dari ladang Sydney ke masjid-masjid di S’pura
Umat Islam di Singapura menyambut Hari Raya Aidiladha pada 27 Mei dan antara kegiatan yang paling dinanti-nantikan sempena perayaan ini ialah ibadah korban yang diadakan secara langsung di sini.
Ibadah korban di Singapura kali ini bakal diadakan pada skala lebih kecil daripada yang diumumkan, selepas salah satu pembekal kambing dari Australia mengalami kegenjotan dalam proses memperolehi kelulusan mengeksport haiwan.
Justeru ibadah korban tidak dapat diadakan di tiga masjid – Al-Firdaus di Choa Chu Kang; Petempatan Melayu Sembawang dan Pusara Aman.
Masjid Jamae Chulia turut terjejas, tetapi ia masih dapat diadakan di sana kerana ia juga mempunyai pembekal haiwan korban dari ladang setempat.
Sebaliknya, ibadah korban hanya akan diadakan di tiga masjid, iaitu Omar Salmah di Thomson, Al-Istighfar di Pasir Ris danTentera Diraja di Clementi.
Insiden ini sedikit-sebanyak mengetengahkan kerumitan proses pemeriksaan yang dikenakan pihak berkuasa ke atas pembekal yang ingin mengeksport haiwan korban hidup dari Australia ke Singapura antara lain untuk melindungi keselamatan haiwan.
Proses yang bermula sejak dua tiga bulan lalu ini mencapai kemuncaknya pada dini hari 26 Mei, apabila lebih 1,000 kambing biri-biri tiba di Singapura dan dihantar ke masjid-masjid.
Berita Harian (BH) telah berpeluang menyertai rombongan pembekal dan pengendali haiwan korban, Aliyah Rizq Holdings telah ke Sydney, Australia untuk meninjau fasa terakhir proses ini, pada dua tiga hari terakhir apabila kambing dipersiap untuk perjalanan beribu kilometer dari ladang ternakan kambing di Orange, New South Wales ke Singapura.