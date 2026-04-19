Mantan Pendaftar Pernikahan Orang Islam, Ustaz Nor Razak Bakar, telah dilantik sebagai Masyaikh Persatuan Ulama dan Guru-Guru Agama Islam Singapura (Pergas).

Pengumuman pelantikan beliau dikongsi oleh Pergas menerusi satu hantaran di Facebook pada 18 April, di mana Ustaz Nor Razak kini dalam kalangan tujuh Masyaikh Pergas.