Projek BTO di Bayshore, Tengah antara hampir 8,000 flat bakal dilancar Okt

Penganalisis sependapat bahawa projek Toa Payoh berkemungkinan merupakan satu-satunya projek Prime pada Oktober. - Foto ST

Penganalisis sependapat bahawa projek Toa Payoh berkemungkinan merupakan satu-satunya projek Prime pada Oktober. - Foto ST

Projek BTO di Bayshore, Tengah antara hampir 8,000 flat bakal dilancar Okt

Projek BTO di Bayshore, Tengah antara hampir 8,000 flat bakal dilancar Okt

Dua projek Bina Ikut Tempahan (BTO) di kawasan estet perumahan baru Bayshore yang akan datang, berhampiran East Coast Park, akan menawarkan 2,500 flat dalam jualan Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB) pada Oktober.

Satu lagi projek di Tengah, serta pembangunan estet perumahan baru di Sembawang North dan Chencharu di Yishun, juga bakal dilancarkan, menjadikan tujuh projek ditawarkan keseluruhannya.

Pada 17 Jun, HDB mengumumkan pelancaran 7,960 flat di Bedok, Geylang, Sembawang, Tengah, Toa Payoh dan Yishun pada Oktober.

Di Bedok, dua projek BTO di Bayshore akan menawarkan sejumlah besar flat fleksi dua bilik untuk warga emas dan golongan bujang.

Daripada 2,500 unit, 1,240 ialah flat fleksi dua bilik, 1,170 flat empat bilik dan 90 flat tiga bilik.

Kedua-dua projek terletak di Bayshore Drive berhampiran stesen MRT Bayshore.

Projek yang lebih besar, dengan 1,640 unit, menawarkan flat fleksi dua bilik, tiga bilik dan empat bilik serta kemudahan seperti kedai makan, kedai, prasekolah, pusat penuaan aktif dan pusat dialisis buah pinggang.

Projek kedua mempunyai 860 unit flat fleksi dua bilik dan empat bilik, serta minimart, kedai dan prasekolah.

Penganalisis hartanah menjangkakan projek-projek ini akan dikategorikan sebagai flat Plus dan mendapat permintaan tinggi.

Flat Plus dan Prime, yang terletak berhampiran pusat bandar, hab pengangkutan dan kemudahan utama, tertakluk kepada syarat penjualan semula yang lebih ketat berbanding flat Standard, termasuk tempoh penghunian sekurang-kurangnya 10 tahun dan penarikan semula subsidi.

Ketua Penyelidik dan Ahli Strategi Kumpulan Realion (OrangeTee & ETC), Cik Christine Sun, berkata lokasi berhampiran MRT dijangka menarik ramai pembeli bujang kerana kemudahan perjalanan ke Kawasan Pusat Bandar (CBD) dan Orchard Road.

Dua projek BTO pertama di Bayshore dilancarkan pada Oktober 2024. Dalam jualan itu, yang turut merangkumi projek di Kembangan, flat tiga bilik dan lebih besar di Bedok menerima lebih empat permohonan bagi setiap unit yang ditawarkan.

Projek dengan 710 unit di Tengah Garden Avenue akan menawarkan flat fleksi dua bilik hingga tiga generasi, dijangka diklasifikasikan sebagai flat Standard serta dilengkapi kedai makan, minimart, kedai dan prasekolah.

Tapak tersebut terletak dalam jarak lima hingga 10 minit berjalan kaki dari dua stesen MRT baru di Laluan Jurong Region (JRL), yang dijadual dibuka antara 2028 dengan 2029.