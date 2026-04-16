Setiausaha Tetap MHA bakal bersara
Setiausaha Tetap MHA bakal bersara
Apr 16, 2026 | 6:37 PM
Setiausaha Tetap MHA bakal bersara
Encik Pang Kin Keong, menerajui usaha Kementerian Ehwal Dalam Negeri (MHA), dalam menangani ancaman keselamatan seperti campur tangan asing dan penipuan, serta mengurus tindak balas terhadap operasi yang genting dan sensitif. - Foto PSD
Setiausaha Tetap Kementerian Ehwal Dalam Negeri (MHA), Encik Pang Kin Keong, bakal bersara pada 1 Jun selepas 35 tahun menabur bakti dalam perkhidmatan awam.
Beliau telah memegang jawatan ini sejak September 2017.
