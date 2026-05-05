Topic followed successfullyGo to BHku
Yayasan Lien sumbang $3.93j kepada TTSH, NUH
Yayasan Lien sumbang $3.93j kepada TTSH, NUH
Perluas jagaan paliatif awal kepada pesakit ICU
May 5, 2026 | 9:46 PM
Yayasan Lien sumbang $3.93j kepada TTSH, NUH
Hospital Tan Tock Seng (TTSH) dan Hospital Universiti Nasional (NUH) melancarkan usaha untuk menggabungkan penjagaan paliatif dalam Unit Jagaan Rapi (ICU), dengan sokongan Yayasan Lien.
Langkah itu membolehkan pasukan ICU menawarkan penjagaan paliatif asas bagi memastikan pesakit yang tenat menerima kelegaan bagi gejala awal seiring sokongan psikologi untuk mengurangkan penderitaan semasa rawatan sokongan hayat di ICU.
Laporan berkaitan
Wad paliatif kanak-kanak baru di Hospital Masyarakat Sengkang tawar jagaan menyeluruhNov 5, 2025 | 5:48 PM
Pesakit jantung bakal terima jagaan lebih baik dalam program baruJan 20, 2025 | 8:16 PM
Pengetahuan awam tentang jagaan paliatif masih kurangOct 10, 2024 | 4:22 PM
Program perintis sokong kesihatan mental pengasuh kanak-kanakMay 16, 2023 | 2:48 PM
Hospis baru di Outram tawar khidmat paliatif pada kapasiti maksimumJul 14, 2022 | 9:00 AM