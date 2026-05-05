Hospital Tan Tock Seng (TTSH) dan Hospital Universiti Nasional (NUH) melancarkan usaha untuk menggabungkan penjagaan paliatif dalam Unit Jagaan Rapi (ICU), dengan sokongan Yayasan Lien.

Langkah itu membolehkan pasukan ICU menawarkan penjagaan paliatif asas bagi memastikan pesakit yang tenat menerima kelegaan bagi gejala awal seiring sokongan psikologi untuk mengurangkan penderitaan semasa rawatan sokongan hayat di ICU.