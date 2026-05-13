RIO DE JANEIRO : Jurulatih baru skuad kebangsaan Brazil, Carlo Ancelotti, bakal mengumumkan skuad Brazil Isnin ini dengan satu persoalan besar menjadi perhatian – bintang Brazil, Neymar de Silva Santos Junior, akan dipilih atau tidak?

Penyerang berusia 34 tahun itu ialah pemain yang mencatat jaringan terbanyak sepanjang masa Brazil, namun tempatnya ke Piala Dunia 2026 kini menjadi tanda tanya selepas beberapa tahun dibelenggu kecederaan dan aksi kurang meyakinkan bersama kelab Brazil, Santos.