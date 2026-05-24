MONTREAL: Juara bertahan Lando Norris berkata McLaren boleh meraih semangat daripada kedudukan kelayakan ketiga Formula Satu (F1) Grand Prix (GP) Canada selepas menamatkan sesi di Litar Gilles Villeneuve, Montreal, Quebec, Canada lebih hampir kepada Mercedes daripada yang dijangka.

George Russell meraih petak utama di depan rakan sepasukan Kimi Antonelli, melengkapkan penguasaan barisan hadapan Mercedes, manakala Norris di tempat ketiga selepas sesi kelayakan sengit yang menyaksikannya seketika mencabar kedudukan teratas selepas percubaan pertama dalam Q3.

“Saya sebenarnya agak gembira,” kata Norris. “Pusingan saya, 12.7 itu, saya agak berpuas hati. Saya fikir masih ada sedikit lagi yang boleh diperoleh, yang saya cuba keluarkan pada pusingan kedua, tetapi nampaknya saya tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya.”

Norris berkata kedudukan yang begitu hampir dengan Mercedes adalah sesuatu yang positif, sambil menambah mereka tidak menyangka dapat menewaskan pasukan itu di Montreal kerana mereka masih belum memanfaatkan pakej naik taraf mereka sepenuhnya.

“Kami belum menggunakan sebahagian daripada naik taraf kami, jadi saya fikir kami sangat terkejut dapat berada sedekat ini,” katanya. “Terdapat banyak perkara positif... masih ada perkara baik yang akan datang apabila kami berjaya memahaminya.”

Ketua pasukan Andrea Stella memberikan penilaian serupa tetapi lebih berhati-hati, dengan berkata terdapat “petunjuk yang menggalakkan” bahawa McLaren semakin memahami naik taraf mereka.

“Antara sesi pecut dan kelayakan, kami melakukan beberapa perubahan pada tetapan kereta dan penggunaan tayar, membolehkan kereta menjadi lebih pantas,” katanya.

“Pada pandangan saya, anda perlu melihat secara lebih menyeluruh, dalam tempoh masa tertentu dan dalam keadaan yang berbeza,” tambahnya.

Hujan berkemungkinan turun pada Ahad, yang boleh menjejaskan pasukan-pasukan. Namun, Stella berkata keadaan itu bakal memihak kepada McLaren.

“Saya fikir ini satu kelebihan kerana terdapat ketidakpastian berkaitan prestasi unit kuasa,” katanya. “Dalam keadaan basah, ia lebih menyimpang daripada jangkaan dan daripada apa yang boleh anda ramalkan.”

‘Unit kuasa’ dalam Formula 1 merujuk kepada keseluruhan sistem enjin kereta, termasuk enjin pembakaran dalaman, turbo, bateri dan sistem pemulihan tenaga (sistem hibrid).