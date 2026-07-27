Pemandu McLaren dari Britain, Lando Norris (kiri), bersama seorang anggota pasukannya meraikan kemenangan sambil memegang trofi di podium selepas Grand Prix (GP) Formula Satu (F1) Hungary di Litar Hungaroring, Mogyoród, berhampiran Budapest, Hungary, pada 26 Julai 2026. Norris menewaskan rakan sepasukannya, Oscar Piastri, selepas McLaren melaksanakan strategi pit yang tepat. - Foto AFP

Pemandu McLaren dari Britain, Lando Norris (kiri), bersama seorang anggota pasukannya meraikan kemenangan sambil memegang trofi di podium selepas Grand Prix (GP) Formula Satu (F1) Hungary di Litar Hungaroring, Mogyoród, berhampiran Budapest, Hungary, pada 26 Julai 2026. Norris menewaskan rakan sepasukannya, Oscar Piastri, selepas McLaren melaksanakan strategi pit yang tepat. - Foto AFP

Lando Norris, pemandu McLaren, menamatkan separuh pertama musim Formula Satu (F1) dengan menjuarai Grand Prix (GP) Hungary, yang disifatkannya sebagai antara persembahan terbaiknya.

Ia menyusul permulaan musim yang sukar buat juara dunia bertahan itu dan McLaren.

Ketika Ferrari, pilihan utama sebelum perlumbaan, bergelut melakukan “terlalu banyak kesilapan” menurut ketua pasukan mereka sendiri, Frederic Vasseur, Norris dan McLaren hampir sempurna.

Walaupun mengambil kira permulaan musim cemerlang Kimi Antonelli bersama Mercedes, ini antara kemenangan paling mengagumkan dan meyakinkan musim ini.

Satu-satunya kesilapan Norris berlaku pada pusingan pertama. Di selekoh pertama, beliau mengekalkan pendahuluan namun tersilap di selokoh kedua sebelum terbabas dan kehilangan kedudukan kepada rakan sepasukannya, Oscar Piastri.

Kesilapan itu hampir memusnahkan peluang Norris untuk menang di litar yang sukar menyaksikan aksi memotong antara kereta dengan prestasi dan strategi serupa, namun beliau kekal tenang.

“Ia bukan selekoh kedua terbaik saya, tetapi saya lebih pantas serta lebih baik mengurus kemerosotan tayar, jadi saya yakin masih mampu menang,” katanya.

Terkandas di belakang Piastri, Norris meminta strategi berbeza untuk menang sebelum keadaan akhirnya memihak kepadanya.

Di pertengahan perlumbaan, McLaren memanggil Piastri masuk pit bagi menutup ancaman Lewis Hamilton yang baru menukar tayar, memberi Norris peluang mencatat rentak terpantas.

Piastri mungkin kekal mendahului jika tidak berlanggar dengan Carlos Sainz, pemandu Williams dari Sepanyol, ketika memintas kereta Williamsnya, sebelum berang apabila Norris keluar di hadapannya selepas hentian pit, namun menyalahkan pelumba Sepanyol itu.

Norris berkata beliau yakin akan menang tanpa mengira strategi pit kerana mempunyai kelebihan kelajuan yang ketara hasil kerja keras bersama juruteranya dalam memahami sifat kereta McLaren.

“Mengapa? Hanya kerja keras bersama jurutera saya untuk memperbaiki diri dan cara pemanduan saya. Itulah jawapannya.”

Beliau percaya prestasinya kini mengatasi separuh pertama musim kejuaraannya pada 2025 selepas menyesuaikan diri dengan generasi baharu kereta F1.

Tahun lalu, beliau bergelut menyesuaikan diri dengan kereta McLaren.

Seperti pencabar lain, beliau kurang menggemari generasi baharu kereta F1, terutama enjinnya, keperluan mengurus tenaga secara berlebihan dan kesannya terhadap pengalaman memandu.

Namun, beliau kini sudah benar-benar serasi dengannya, sedangkan Piastri, yang cemerlang pada separuh pertama musim lalu, kini bergelut.

Ketua pasukan McLaren, Andrea Stella, berkata Norris kini lebih yakin, memahami kekuatannya sebagai pemandu dan lebih mampu mengawal emosi.

“Lando jauh lebih yakin. Dia lebih memahami kelebihannya sebagai pemandu dan cara memanfaatkannya, selain lebih mampu mengawal emosinya,” kata Stella.

Menurutnya, kesabaran Norris ketika berada di belakang Piastri membolehkannya menggunakan kelebihan rentaknya pada waktu yang tepat untuk meraih kemenangan.

Prestasi itu hadir selepas McLaren memperkenalkan penambahbaikan besar pada keretanya, dengan satu lagi akan diperkenalkan pada GP Belanda selepas rehat musim panas F1 selama empat minggu.

Kemenangan itu mengurangkan jurang Norris kepada 98 mata di belakang pendahulu kejuaraan, Kimi Antonelli. Namun, beliau mengingatkan agar tidak terlalu mengharapkan kebangkitan seperti yang dicapai Max Verstappen dan Red Bull ketika mengejar McLaren tahun lalu.

“Saya hanya gembira dengan hari ini. Laju di sini tidak bermakna kami akan laju di semua litar. Saya belajar supaya tidak meletakkan jangkaan terhadap masa depan, sebaliknya terus bekerja memperbaiki diri dan pasukan. Itulah yang membawa kami kembali ke depan hari ini,” kata Norris.

“Saya yakin kami mampu memenangi lebih banyak perlumbaan, tetapi persaingan sengit dan masih ada perlumbaan yang saya kurang yakin kerana kereta ini belum cukup baik dalam beberapa aspek.”

Sementara itu, Piastri berkata kemarahannya ditujukan kepada Sainz, bukannya McLaren.

“Masa saya masuk pit memang tepat untuk menutup ancaman Hamilton. Jika saya tidak dilanggar, saya masih di hadapan Lando,” kata Piastri.

“Saya benar-benar marah kepada Carlos. Apabila Lando keluar di hadapan saya, saya tahu peluang saya untuk menang sudah berakhir.”

Mengenai pelanggaran itu, Piastri berkata Sainz langsung tidak menyedari beliau sedang dipintas satu pusingan dan menyifatkan kekurangan kesedaran itu sebagai tidak boleh diterima.

Beliau turut mendakwa Sainz sering mengkritik pemandu lain walaupun pernah dikritik kerana menyusahkan di litar.

Piastri juga tidak menganggap masalah sistem GPS yang memaparkan kedudukan semua kereta sebagai alasan.

Sainz pula berkata beliau tidak sedar sedang dipintas satu pusingan, tidak menjangka Piastri berada di situ dan pelanggaran itu mustahil dielakkan.

Ferrari mensia-siakan peluang di Hungary walaupun memiliki kereta terpantas. Hamilton, yang memulakan perlumbaan di petak kedua, diturunkan ke petak kelima akibat penalti kerana menghalang Piastri, manakala Leclerc gagal mencabar Norris selepas dipintas Piastri, Verstappen dan Hamilton.

Hamilton memintas Verstappen selepas hentian pit pertama sebelum dipintas semula pada pusingan berikutnya.

Penalti memandu melebihi had laju di lorong pit menyebabkannya kehilangan lima saat lagi dan menamatkan perlumbaan di tempat kelima di belakang Leclerc.

Hamilton, yang kini kedua dalam kedudukan kejuaraan dan 50 mata di belakang Antonelli, mengakui kesilapan seperti itu tidak boleh dilakukan jika mahu mencabar kejuaraan.

Ketua pasukan Ferrari, Frederic Vasseur, berkata Ferrari melakukan terlalu banyak kesilapan, termasuk penalti, dipintas Verstappen dan kehilangan kedudukan ketika hentian pit, menyebabkan mereka menghabiskan perlumbaan di belakang pelumba lain dan perlu tampil lebih baik pada Ahad.

Norris menjuarai perlumbaan di hadapan Verstappen dan Antonelli, yang masing-masing layak berada di podium.

Rakan sepasukan Antonelli di Mercedes, George Russell, bangkit daripada masalah enjin di awal perlumbaan untuk menamatkan saingan di tempat ketujuh, tetapi kehilangan lebih banyak mata kepada Antonelli dan kini ketinggalan 59 mata.

Russell berkata beliau sudah “melepasi tahap rasa kecewa” selepas satu lagi masalah teknikal menjejaskan perlumbaannya, walaupun mengakui Mercedes memiliki rentak yang baik.

Beliau berharap nasibnya berubah selepas musim yang disifatkannya paling malang dalam kerjaya F1nya.

Antonelli memasuki rehat musim panas dengan kedudukan kukuh di puncak kejuaraan, namun mengingatkan tiada apa yang pasti sambil mengakui Norris masih memiliki kelebihan hujung minggu ini.