Bekas penyerang Brazil, Ronaldo de Assis Moreira atau Ronaldinho (dua dari kiri), pemain baharu Ravenna FC, bergambar dengan jersi kelab itu bersama presiden kelab, Ignazio Cipriani (kanan), semasa majlis pengenalan pasukan di Marina di Ravenna, 20 Ogos 2026. Bekas pemenang pemain terbaik dunia Ballon d’Or dan Piala Dunia itu bakal kembali daripada persaraan pada usia 46 tahun untuk beraksi dalam divisyen tiga Italy. - Foto AFP