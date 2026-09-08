NEW YORK: Srikandi tenis Kazakhstan, Elena Rybakina, mengatasi satu lagi cabaran besar dalam usahanya memburu gelaran Grand Slam ketiganya apabila menewaskan bekas juara Terbuka Amerika Syarikat, Naomi Osaka, 6-1, 6-4 pada 7 September untuk mara ke suku akhir di Flushing Meadows.

Kemenangan mudah Rybakina, juara Wimbledon 2022 dan Terbuka Australia 2026, itu menyaksikan beliau ke suku akhir menentang juara Olimpik dari China, Zheng Qinwen, dengan pemain Kazakhstan itu kini hanya memerlukan satu lagi kemenangan untuk menjadi pemain nombor satu dunia buat kali pertama.

“Sudah tentu saya impikan untuk menjadi pemain nombor satu dunia. Siapa yang tidak menginginkannya? Itu sememangnya antara sasaran saya.

“Saya akan cuba menghadapi perlawanan itu dengan cara yang sama, melakukan yang terbaik dan berjuang hingga ke penghujung. Kita lihat nanti apa yang bakal berlaku.”

“Jika servis saya sebaik hari ini, saya rasa peluang saya cerah. Saya akan cuba sedaya upaya. Semoga semuanya memihak kepada saya,” kata Rybakina sejurus selepas mara ke suku akhir buat kali pertama di New York.

Rybakina, pilihan kedua kejohanan, memenangi set pembukaan dalam 22 minit selepas memanfaatkan dua daripada tiga peluang mematahkan servis, sebelum menamatkannya dengan servis kencang yang menyukarkan kedudukan Osaka, juara dua kali di New York, di Stadium Louis Armstrong.

“Saya tidak sangka. Saya rasa saya bermain dengan sangat baik dan dapat mengawal bola dengan kemas,” tambah Rybakina.

“Naomi bukan lawan yang mudah. Saya tahu, apa pun kedudukan, saya perlu memberi tumpuan pada setiap bola kerana keadaan boleh berubah dengan pantas.

“Dia gemar menyerang, jadi saya sangat puas dengan permainan saya hari ini.”

Osaka, pilihan ke-13, tiba penuh bergaya dengan kot berkolar bulu. Beliau memberikan tentangan lebih sengit pada awal set kedua, namun Rybakina segera kembali menguasai perlawanan.

Osaka memegang kaki kirinya ketika kedudukan 2-2 pada set kedua, masih dibelenggu masalah tendon Achilles yang kembali mengganggunya pada pusingan ketiga. Namun Osaka berjaya menghalang Rybakina daripada mematahkan servisnya dan terus memberikan tentangan.

Rybakina terus mengasak Osaka dengan pukulan daripada belakang gelanggang dan mematahkan servis pada permainan ketujuh apabila pukulan depan pemain Jepun itu tersangkut di jaring, sebelum menamatkan perlawanan dalam hanya 66 minit.

Rybakina bakal menghadapi ujian getir daripada Zheng, yang semakin menyerlah selepas berjaya dalam pusingan kelayakan dan bangkit daripada ketinggalan jauh dalam dua perlawanan terakhirnya menentang pemain Amerika, Madison Keys, dan pemain Poland, Iga Swiatek.

“Saya belum menonton semua perlawanannya. Permainannya semakin menjadi dan saya rasa dia kini beraksi dengan penuh keyakinan selepas mencatat banyak kemenangan berturut-turut. Dia lawan yang sangat berbahaya.”