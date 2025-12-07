Dua emosi berbeza dapat disaksikan di Stadium Rajamangala di perlawanan Kumpulan A Sukan SEA 2025 antara bawah 22 tahun Singapura dengan Timor-Leste. Singapura tewas 1-3 di perlawanan tersebut. - Foto BH oleh SHAFIQ APANDI

Singa Muda kurang semangat juang, inisiatif manfaatkan peluang? Skuad bawah 22 tahun perlu tebus kekecewaan tewas 1-3 di tangan Timor-Leste dengan pamerkan keinginan lebih tinggi

Ketika pasukan bola sepak bawah 22 tahun Singapura tumpas 1-3 di tangan Timor-Leste pada 6 Disember, bukan setakat keputusan yang membimbangkan penyokong setempat.

Sebaliknya, rasa dahaga dan semangat juang yang penyokong ingin lihat daripada pemain muda ini seakan tidak dipamerkan.

Sudah semestinya penyokong kecewa kerana kempen Sukan SEA 2025 Singapura di ambang penyingkiran.

Anak buah Firdaus Kassim kini menghadapi misi hampir mustahil di perlawanan terakhir Kumpulan A menentang Thailand pada 11 Disember.

Mereka perlu menang perlawanan itu dengan jumlah gol yang besar, dan berharap keputusan kumpulan lain memihak kepada mereka.

Bukan itu sahaja, dengan masa yang singkat sebelum perlawanan menentang pasukan tuan rumah itu, Firdaus perlu mengatasi cabaran dalam menanamkan keberanian serta sikap inginkan lebih daripada lawan dalam diri pemain.

Hanya tiga pasukan teratas dari tiga kumpulan serta pasukan di tempat kedua terbaik akan menempah tiket ke separuh akhir.

Singa Muda kini menduduki tangga ketiga kumpulan tanpa sebarang mata, di belakang Thailand dan Timor-Leste, kedua-duanya memiliki tiga mata.

Bolehkah pembangunan dijadikan alasan untuk tidak berani?

Penyokong memahami bahawa skuad bawah 22 tahun negara merupakan pasukan pembangunan yang mempunyai kekangan seperti Perkhidmatan Negara (NS) dan sekolah.

Walau demikian, tidak cukup untuk menjadikan hal itu sebagai alasan untuk tidak bermati-matian di padang.

Mereka perlu menunjukkan bahawa mereka inginkan kemenangan lebih daripada pasukan lawan.

Ketika menentang Timor-Leste, anak buah Firdaus kelihatan lesu dan jarang memberi tekanan.

Malah, Timor-Leste, yang baru dibelasah Thailand 1-6 pada 3 Disember, menunjukkan keinginan yang lebih tinggi.

Larian yang bertenaga dan tidak gentar untuk ‘take on’ pertahanan Singa wajar diberi pengiktirafan.

Pemain Singapura, Andrew Aw (jersi merah) kelihatan sedang bergelut dengan pemain Timor-Leste, Luis Figo. - Foto BH oleh SHAFIQ APANDI

Jurulatih Timor-Leste, Emral Bustamam, bangga dengan kejayaan anak buahnya dan berkongsi bahawa antara ‘rahsia’ kejayaan mereka ialah keinginan pemain untuk pamerkan potensi mereka.

Menurutnya, pemainnya berkemungkinan ingin menonjolkannya di hadapan kelab di Thailand agar dapat mencapai impian bermain di sana.

Bercakap di sidang media selepas perlawanan yang diadakan di Stadium Rajamangala, Bangkok, Thailand, Emral berkata:

“Timor-Leste berada di bawah Singapura daripada segi kemudahan… tetapi para pemain bekerja keras walaupun mereka tidak mendapat faedah kewangan yang mencukupi.

“Kemenangan ini sangat bermakna bagi kami.”

Singa Muda kekurangan keupayaan taktikal, inisiatif

Antara sebab Timor-Leste mencapai kemenangan ialah pemain Singapura hanya melihat bola dan tidak menutup ruang, membiarkan bahagian tengah lopong, serta tidak melakukan larian berbahaya di bahagian serangan.

Pemain seperti Olagar Xavier, Zenivio Mota, dan Vabio Canavaro, mempunyai banyak ruang untuk mengkucar-kacirkan pertahanan Singa.

Malah, untuk dua jaringan pertama mereka, tiada pemain Singapura yang menutup ruang di tengah kotak penalti.

Ini memberi Timor-Leste peluang mudah untuk melakukan rembatan.

Dari sudut serangan pula, Singa Muda jarang membuat larian berbahaya melepasi bahagian pertahanan lawan.

Hantaran ke bahagian serangan sering disia-siakan, lantas tidak membuahkan peluang jaringan yang banyak.

Untuk mengatasinya, pemain muda ini perlu lebih banyak melakukan inisiatif, meminta bola dan bijak mengawal permainan.

Penyerang dan kapten Timor-Leste, Zenivio Mota (jersi putih) merupakan antara sinar pasukannya dengan gelecek dan larian berbahaya sekali gus mengkucar-kacirkan pertahanan Singapura. - Foto BH oleh SHAFIQ APANDI

Selepas perlawanan tersebut, Firdaus meminta maaf kepada penyokong atas persembahan anak didiknya.

Namun, beliau menambah bahawa persembahan pasukannya bukan kerana kurang berusaha.

Beliau berkata:

“Kami memohon maaf kepada para penyokong. Ini bukan apa yang mereka jangkakan.

“Kami harap mereka dapat memahami bahawa ini adalah sebahagian daripada perjalanan untuk membina persiapan bagi kempen akan datang.

“Tiada siapa yang suka kalah, termasuk saya sendiri, tetapi saya fikir ini adalah salah satu halangan yang perlu kita tempuhi bagi mencapai kejayaan dalam masa terdekat.”

Tetapi tidak cukup dengan itu.

Firdaus perlu mendorong pemainnya untuk bangkit serta menzahirkan sifat kepimpinan di atas padang ketika menentang Thailand.

Sukar untuk menukar taktik terutama sekali mereka hanya ada beberapa hari untuk membuat persiapan bagi pertembungan tersebut.

Namun, satu perkara yang boleh mereka usahakan ialah pamerkan sifat dahaga apabila beraksi untuk Singapura.