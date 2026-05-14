Topic followed successfullyGo to BHku
Pemandu kumpulan nafi langgar larangan daki Gunung Dukono
Pemandu kumpulan nafi langgar larangan daki Gunung Dukono
Reza Selang perjelas tidak dimaklum tentang larangan mendaki gunung berapi aktif di Pulau Halmahera, Maluku Utara, Indonesia
May 14, 2026 | 4:07 PM
Pemandu kumpulan nafi langgar larangan daki Gunung Dukono
Pemandu pendakian Indonesia yang mengetuai 19 pendaki ke Gunung Dukono pada 8 Mei menegaskan beliau tidak melanggar undang-undang, sambil memohon maaf atas kematian warga Singapura, Allahyarham Shahin Muhrez Abdul Hamid, dan mendiang Timothy Heng, serta warga Indonesia, mendiang Angel Krishela Pradita.
Encik Reza Selang, 35 tahun, memberitahu beliau tidak dimaklumkan tentang larangan mendaki gunung berapi aktif di Pulau Halmahera di Maluku Utara, Indonesia.
Laporan berkaitan
Polis buka siasatan jenayah, dua individu dikenal pasti kes kematian Gunung DukonoMay 14, 2026 | 1:16 PM
Semua kegiatan awam radius 4 km dari kawah Gunung Dukono dilarang sejak 29 MacMay 12, 2026 | 3:13 PM
Pemandu pendaki: Rasa amat bersalah, sedia ke S’pura mohon maaf keluarga mangsaMay 12, 2026 | 2:23 PM
Polis siasat kecuaian porter, pemandu pendakian susulan tragedi Gunung DukonoMay 12, 2026 | 11:15 AM
Tragedi Dukono: Isteri pendaki S’pura reda meski hanya 6 bulan bina mahligaiMay 10, 2026 | 11:31 PM