1 dalam 5 pekerja S’pura terlebih kelayakan, namun majoriti pilih terima tugasan
Pilihan secara sukarela disebabkan beberapa faktor termasuk waktu kerja yang mudah disesuaikan, minat peribadi
Apr 14, 2026 | 8:25 PM
Kebanyakan pekerja yang terlebih kelayakan memilih pekerjaan tersebut atas sebab mencari kehidupan dan kerja yang lebih seimbang dan minat peribadi. - Foto ST
Hampir satu daripada lima pekerja di Singapura mempunyai kelayakan yang melebihi keperluan pekerjaan mereka, namun kebanyakan memilih peranan tersebut secara sukarela, menurut satu kajian baru oleh Kementerian Tenaga Manusia (MOM).
Kajian yang diterbitkan pada 14 April itu mendapati 19.4 peratus pekerja yang merupakan penduduk Singapura memiliki kelayakan lebih tinggi daripada yang diperlukan oleh pekerjaan mereka pada 2025 – meningkat daripada 16.3 peratus pada 2015.
