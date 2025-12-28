SPH Logo mobile
Kisah tular tarik perhatian netizen, cetus emosi pada 2025

Dec 28, 2025 | 5:19 PM
Sepanjang tahun ini, pelbagai kisah telah mencuit hati dan mencetus inspirasi pembaca BH.
Sepanjang tahun ini, pelbagai kisah telah mencuit hati dan mencetus inspirasi pembaca BH. - Foto-foto ihsan MUHAMMAD NOOR TIJANI NEZAM, NUR AMIRA JUMALI, COLOSSAL WEDDINGS, RIZALIAH SULAIMAN, MUHAMMAD SUFIYAN SHAFARI  dan MUHAMAD IQBAL ABDUL RAZAK

Tahun 2025 melabuhkan tirainya dengan seribu satu kenangan.

Sebagai penutup tirai, Berita Minggu mengimbas 13 artikel pilihan yang menarik perhatian netizen serta mencetuskan perbualan hangat di media sosial sepanjang 2025.

1. Warga Singapura korban duit simpanan demi bina tempat kucing berlindung di JB

Daripada menggunakan wang simpanannya untuk melancong ke Istanbul seperti yang dirancang, Cik Nur Amira Jumali, menggunakannya untuk membina tempat perlindungan untuk kucing jalanan di Johor Bahru.
Daripada menggunakan wang simpanannya untuk melancong ke Istanbul seperti yang dirancang, Cik Nur Amira Jumali, menggunakannya untuk membina tempat perlindungan untuk kucing jalanan di Johor Bahru. - Foto ihsan NUR AMIRA JUMALI

Demi kasih sayang terhadap haiwan terbiar, seorang warga Singapura, Cik Nur Amira Jumali, sanggup menggunakan wang simpanannya untuk membina pusat perlindungan kucing di Johor Bahru.

Meskipun melibatkan kos yang tinggi, beliau tekad menyediakan ruang selesa bagi haiwan terbiar yang sering terlepas pandang.

2. Warga Singapura ditahan kastam apabila pemandu ‘Pak Wanca’ JB seludup rokok haram

Pencipta kandungan Cik Azula Cinta Idris telah terlibat dalam kejadian malang, melibatkan pemandu keretanya dari JB ke Singapura yang menyeludup rokok haram.
Pencipta kandungan Cik Azula Cinta Idris telah terlibat dalam kejadian malang, melibatkan pemandu keretanya dari JB ke Singapura yang menyeludup rokok haram. - Foto TANGKAP LAYAR TIKTOK AZULA

Seorang warga Singapura, Cik Azula Cinta Idris, menceritakan pengalamannya ditahan kastam kerana pemandu kereta sewa (’Pak Wanca’) yang dinaikinya dari Johor Bahru ke Singapura cuba menyeludup rokok haram.

LTA mengingatkan orang ramai supaya tidak menggunakan khidmat tempahan pengangkutan secara haram yang tidak mempunyai lesen dan insurans yang sah.

3. Dulu sarung kebaya ‘S’pore Girl’, kini sarung apron penjaja nasi lemak

Sebelum bekerja sebagai seorang penjaja selama 10 tahun, Cik Masita Ghani digelar sebagai ‘Singapore Girl’ atau pramugari SIA, menggayakan seragam ikonik sarung kebaya batik.
Sebelum bekerja sebagai seorang penjaja selama 10 tahun, Cik Masita Ghani digelar sebagai ‘Singapore Girl’ atau pramugari SIA, menggayakan seragam ikonik sarung kebaya batik. - Foto ihsan MASITA GHANI, Foto BH oleh KHALID BABA

Setelah sekian lama menyarung kebaya ‘Singapore Girl’, seorang bekas pramugari, Cik Masita Ghani, kini beralih bidang sebagai penjaja nasi lemak.

Sebelum bekerja sebagai seorang penjaja selama 10 tahun, tidak pernah terdetik dalam benak fikirannya yang beliau akan menguruskan sebuah gerai nasi lemak bersama suaminya.

4. Adik-beradik temu kembali selepas 18 tahun terpisah

Empat adik-beradik – daripada dua perkahwinan ayah mereka – akhirnya berjumpa dan bersatu kembali setelah acara kejutan makan malam bersama di Pusat Makanan Newton pada 29 Jun 2025. Perancang utama ialah Encik Muhamad Iqbal Abdul Razak (atas), yang bersama Encik Nor Alam Shar Abdul Razak (kanan), Cik Siti Muzdarlifah Abdul Razak (bawah) dan Encik Rashid Osman Abdul Razak (kiri).
Empat adik-beradik – daripada dua perkahwinan ayah mereka – akhirnya berjumpa dan bersatu kembali setelah acara kejutan makan malam bersama di Pusat Makanan Newton pada 29 Jun 2025. Perancang utama ialah Encik Muhamad Iqbal Abdul Razak (atas), yang bersama Encik Nor Alam Shar Abdul Razak (kanan), Cik Siti Muzdarlifah Abdul Razak (bawah) dan Encik Rashid Osman Abdul Razak (kiri). - Foto ihsan MUHAMAD IQBAL ABDUL RAZAK

Satu pertemuan emosi berlaku apabila empat adik-beradik yang terpisah selama 18 tahun berjaya disatukan semula.

Memuatnaikkan pertemuan itu di media sosial, Encik Muhamad Iqbal Abdul Razak berharap ia menjadi motivasi supaya mereka yang menghadapi keadaan serupa tidak berputus asa.

5. Pempengaruh Don Jany minta nasihat sebelum dirikan rumah tangga

Encik Muhammad Noor Tijani Nezam lebih dikenali sebagai Don Jany, dan pasangannya Zahidah.
Encik Muhammad Noor Tijani Nezam lebih dikenali sebagai Don Jany, dan pasangannya Zahidah. - Foto ihsan MUHAMMAD NOOR TIJANI NEZAM

Pempengaruh Don Jany menarik perhatian netizen apabila beliau secara terbuka meminta panduan dan nasihat orang ramai sebelum melangkah ke alam perkahwinan.

Perkongsian beliau mencetuskan perbincangan tentang persediaan mental dan ilmu bagi membina rumah tangga.

6. Peniaga bazar terkejut pelanggan habiskan stok baju Raya untuk diderma

Pemilik perniagaan baju lelaki, Ghettomen Clothing, Encik Hafiz Zainal, menerima permintaan daripada pelanggan untuk membeli baki baju kurta dewasa untuk diderma.
Pemilik perniagaan baju lelaki, Ghettomen Clothing, Encik Hafiz Zainal, menerima permintaan daripada pelanggan untuk membeli baki baju kurta dewasa untuk diderma. - Foto ihsan HAFIZ ZAINAL

Pemilik perniagaan pakaian lelaki Ghettomen Clothing, Encik Hafiz Zainal, terkejut apabila seorang pelanggan membeli keseluruhan baki stok baju Melayunya.

Kesemua pakaian tersebut kemudiannya diagihkan terus kepada golongan memerlukan sebagai sumbangan hari raya.

7. Laluan baru bas 975 mudahkan orang ramai ziarah kubur

Cik Rizaliah Sulaiman berkata perjalanannya ke Pusara Abadi menaiki perkhidmatan bas 975 kini lebih dekat menerusi laluan bas baru.
Cik Rizaliah Sulaiman berkata perjalanannya ke Pusara Abadi menaiki perkhidmatan bas 975 kini lebih dekat menerusi laluan bas baru. - Foto ihsan RIZALIAH SULAIMAN

Laluan baru untuk perkhidmatan bas 975 yang dimulakan pada Jun lalu memudahkan akses orang ramai ke kawasan perkuburan tanpa perlu bergantung kepada kenderaan peribadi.

Cik Rizaliah Sulaiman mengongsi pengalamannya di media sosial kerana mendapati perjalanannya menziarahi kubur keluarga di Pusara Abadi kini lebih mudah dan dekat.

8. ‘Anakku, jurulatih peribadiku’: Nenek 72 tahun giat latih di gim

Cik Rosemina Hamzah (kanan) bersama jurulatih peribadinya yang juga merupakan anak sendiri, Cik Sity Maryam Abdul Rahman.
Cik Rosemina Hamzah (kanan) bersama jurulatih peribadinya yang juga merupakan anak sendiri, Cik Sity Maryam Abdul Rahman. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Cik Rosemina Hamzah, 72 tahun, membuktikan usia bukan penghalang apabila gigih menjalani senaman dan latihan di gim.

Rutin kecergasannya dipantau rapi oleh anaknya sendiri, Cik Siti Maryam Abdul Rahman, yang juga merupakan seorang jurulatih peribadi bertauliah.

9. Ibu bersalin di rumah ketika berdiri; sambut bayi sebulan lebih awal

Encik Imam Wahyudi Bambang Budiono dan Cik Ira Wahyuni Bambang Suwarno bergambar bersama bayi mereka, Izy Windrawan. Mereka berdiri di dapur rumah di mana Cik Ira melahirkan Izy dalam posisi berdiri tanpa bantuan perbuatan.
Encik Imam Wahyudi Bambang Budiono dan Cik Ira Wahyuni Bambang Suwarno bergambar bersama bayi mereka, Izy Windrawan. Mereka berdiri di dapur rumah di mana Cik Ira melahirkan Izy dalam posisi berdiri tanpa bantuan perbuatan. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Detik cemas melanda pasangan Cik Ira Wahyuni Bambang Suwarno dan Encik Imam Wahyudi Bambang Budiono apabila bayi mereka, Izy Windrawan, dilahirkan di dapur rumah mereka di Punggol, sebulan lebih awal dari tarikh jangkaan.

Cik Ira bersalin dalam keadaan berdiri dan Encik Wahyudi terpaksa bertindak pantas ‘menangkap’ bayi dan meleraikan lilitan tali pusat dengan bimbingan operator 995.

10. Salun setempat teruja gunting rambut pemain Arsenal

Kakitangan salun Menspire Singapore, yang terdiri daripada (dari kiri) Encik Muhammad Hazim Hanif, Encik Muhammad Sufiyan Shafari, Encik Muhammed Danesh Sweegers dan Encik Zuladib Zulkhairi, baru-baru ini berpeluang menggunting rambut pemain kelab bola sepak, Arsenal, ketika para pemain itu berada di Singapura pada 26 Julai.
Kakitangan salun Menspire Singapore, yang terdiri daripada (dari kiri) Encik Muhammad Hazim Hanif, Encik Muhammad Sufiyan Shafari, Encik Muhammed Danesh Sweegers dan Encik Zuladib Zulkhairi, baru-baru ini berpeluang menggunting rambut pemain kelab bola sepak, Arsenal, ketika para pemain itu berada di Singapura pada 26 Julai. - Foto BH oleh SHAFIQ APANDI

Pengasas bersama Menspire Singapore, Encik Muhammad Sufiyan Shafari dan Encik Danesh Sweegers, mendapat peluang keemasan menggunting rambut barisan bintang kelab Arsenal, termasuk kapten Martin Ødegaard dan Kai Havertz, semasa kunjungan mereka ke Singapura pada Julai lalu.

Peluang ini tercetus apabila penjaga gol simpanan Arsenal sendiri menghubungi mereka. Meskipun gementar, pasukan anak muda tempatan ini berjaya memberikan gaya terbaik buat 30 pemain dan kakitangan kelab gergasi England tersebut.

11. Pasangan lega terima kunci flat sewa PPHS sementara tunggu BTO

Pasangan muda, Encik Muhammad Nasrullah Jarlani dan Cik Nur Mizalina Abdul Rahman, di rumah Skim Perumahan Sementara Keibubapaan (PPHS) mereka di Boon Lay.
Pasangan muda, Encik Muhammad Nasrullah Jarlani dan Cik Nur Mizalina Abdul Rahman, di rumah Skim Perumahan Sementara Keibubapaan (PPHS) mereka di Boon Lay. - Foto BH oleh KHALID BAB

Pasangan muda Encik Muhammad Nasrullah Jarlani dan Cik Nur Mizalina Abdul Rahman menarik nafas lega selepas permohonan Skim Perumahan Sementara Keibubapaan (PPHS) mereka diluluskan bagi flat di Boon Lay.

Perkongsian Encik Nasrullah di TikTok mengenai proses menghias rumah lama berusia 50 tahun itu menarik perhatian lebih 1.2 juta tontonan dan sekali gus meningkatkan kesedaran mengenai bantuan perumahan sedia ada.

12. Penyanyi rap setempat Fariz Jabba sah bergelar suami

Rapper’ tempatan, Fariz Jabba, telah bernikah dengan Sofea Khan pada 6 September lalu dalam satu majlis yang diadakan di Warren Golf and Country Club.
Rapper’ tempatan, Fariz Jabba, telah bernikah dengan Sofea Khan pada 6 September lalu dalam satu majlis yang diadakan di Warren Golf and Country Club. - Foto COLOSSAL WEDDINGS

Perkahwinan penyanyi rap setempat Fariz Jabba dan Sofea Khan pada September lalu menjadi antara detik paling ‘trending’ pada 2025.

Di sebalik kemeriahan busana tiga budaya, perkongsian ikhlas Fariz tentang bagaimana isterinya membimbing beliau kembali mendalami agama menyentuh hati ribuan pembaca.

13. Wanita misteri tolak kereta sorong bayi di KJE

Seorang wanita dirakam sedang menolak kereta sornog bayi pada 2.30 pagi di Ekspreswe Kranij (KJE).
Seorang wanita dirakam sedang menolak kereta sornog bayi pada 2.30 pagi di Ekspreswe Kranij (KJE). - Foto TANGKAP LAYAR FACEBOOK/ROADS.SG

Satu kejadian yang tular dan menimbulkan tanda tanya apabila seorang wanita dirakam menolak kereta sorong bayi di ekspreswe KJE pada dini hari.

Berita ini mencetuskan pelbagai reaksi netizen yang prihatin akan keselamatan dan kebajikan individu terbabit.

